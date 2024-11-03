Сан-Паулу, Бразилия, 3 ноября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Квалификационные заезды Гран-при Бразилии автогонок серии «Формула-1» пришлось перенести из-за дождя. Об этом вечером 2 ноября сообщили на странице «Формулы-1» в соцсети Х (ранее Twitter).

Panoramic/Global Look Press

Уточняется, что вначале квалификация 21-го этапа чемпионата мира в автогонках «Формулы-1» должна был состояться в Сан-Паулу в 21:00 мск 2 ноября, однако из-за дождя её несколько раз пришло перенести.

После этого организаторы решили отложить проведение квалификационных заездов на утро 3 ноября, а сама гонка должна пройти позднее в тот же день и начаться в 22:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринте на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США в Остине. Вторым к финишу пришёл испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс, третьим финишировал британец Ландо Норрис из команды «Макларен».

Гран-при Сингапура — 18-й этап чемпионата «Формулы-1», который проходил с 20 по 22 сентября, выиграл Ландо Норрис, также одержавший победу в двух свободных заездах. Второе место занял Макс Ферстаппен, а третье — австралиец из команды «Макларен» Оскар Пиастри.