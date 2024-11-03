Москва, 3 ноября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple производит хорошую технику, но при этом помогает спецслужбам США. Об этом 3 ноября заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Александр Шалгин/ТАСС Дмитрий Медведев

«Нужно понимать одно: Apple служит своей стране. В прямом смысле этого слова. Зарабатывает для своей страны деньги и помогает своим спецслужбам», — сказал он в интервью RT.

Медведев добавил, что считает технику компании Apple хорошей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября стало известно, что Apple в начале 2025 года собирается выпустить следующее поколение iPhone SE. Отмечалось, что это будет первым обновлением линейки SE с 2022 года.

Гендиректор Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор карт «Мир» и «Системы быстрых платежей») Дмитрий Дубынин 17 октября сообщил о создании технологии, позволяющей оплачивать покупки с помощью смартфонов на операционных системах Android и iOS. По его словам, в будущем НСПК намерена запустить такой сервис и на данный момент уже порядка 20 банков проявили интерес к тому, чтобы протестировать у себя эту разработку.