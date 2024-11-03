Москва, 3 ноября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. С 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидаются сильный ветер со скоростью 25–30 м/с и осадки. Об этом 3 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Очень сложная погода 3, 4 и 5 ноября в северокавказских республиках, особенно в Кабардино-Балкарии — там прогнозируется сильный ветер до 30 м/с. В Южном федеральном округе ожидается усиление ветра в воскресенье до 25 м/с, в Ростовской области — до 27 м/с», — привел его слова ТАСС.

По словам синоптика это связано с тем, что территория Европейской России в данный момент находится в тылу циклона. Вильфанд уточнил, что в Краснодарском крае 3 и 4 ноября прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с порывами ветра до 25 м/с, а в Волгоградской области ожидаются порывы ветра до 28 м/с и дождь, переходящий в мокрый снег. На территории Астраханской области прогнозируется такая же погода — дождь с мокрым снегом, а 5 ноября ожидается сильный снег.

Он отметил, что опасная погода также ожидается на Урале и в Поволжье. Так, в Курганской и Свердловской областях прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, что приведёт к образованию гололедно-изморозевых явлений.

«В Челябинской области ожидаются очень сильные осадки во всех трёх видах — снег, мокрый снег и дождь — и гололед, усиление ветра может составить 26 м/с, очень опасная погода. В Пермском крае очень сильный и мокрый снег, поэтому там и проблемы с транспортом возникнут, кроме того, будет происходить налипание мокрого снега на провода», — сообщил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что Ульяновской и Оренбургской областях ожидаются снег, дождь и мокрый снег, а также ветер до 27 м/с, метель. В Калининградской области 3 ноября будет наблюдаться ветер с порывами до 20 м/с. В Красноярском крае и на юге Таймырского округа также прогнозируются снег, мокрый снег и сильный ветер до 22 м/с, однако температура воздуха здесь будет близка к 0 градусов, и это на 10 градусов выше климатической нормы для этого времени, заметил Вильфанд.

«На Дальнем Востоке в ближайшие дни более-менее спокойно. В Приморском крае прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, возникнет гололёдное явление, на Чукотке — тоже осадки. Опасных явлений на территории округа не будет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 ноября Вильфанд рассказал, что с 5 ноября до 85% территории России покроет снегом. При этом синоптик уточнил, что этот снежный покров будет временным.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил 27 октября, что в первые дни ноября в ряде регионов РФ ожидаются снегопады. По его словам, осенняя погода сохранится только в самых южных регионах страны.