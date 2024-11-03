Штат Пенсильвания, США, 3 ноября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден 2 ноября во время выступления в Скрантоне, штат Пенсильвания, назвал кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа «парнем, которого хотелось бы шлёпнуть по заднему месту».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я знаю, что некоторые из вас, ребята, склонны думать, что он мачо… но, я серьёзно, он из тех парней, которым хочется шлёпнуть по заднему месту», — сказал Байден.

По словам американского лидера, на предстоящих выборах президента США ставки «не могут быть выше».

Вместе с этим Байден раскритиковал Трампа и республиканцев за их планы сократить расходы на соцобеспечение для компенсации налоговых льгот для богатых. При этом Трамп до этого подчёркивал, что не собирается ставить под угрозу программу социальных льгот.

Как передавало ИА Регнум, ранее Байден назвал «мусором» американцев, поддерживающих Трампа. Позже Белый дом отредактировал официальную стенограмму речи американского лидера.

В ответ на слова Байдена Трамп проехал по штату Висконсин на белом мусоровозе.

Вместе с этим Байдена пришлось оправдывать пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Как утверждала пресс-секретарь, Байден не имел в виду сторонников Трампа и не говорил о людях, поддерживающих другого кандидата в президенты.