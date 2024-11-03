Тайбэй, 3 ноября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Армия Китайского Тайбэя (Тайваня) зафиксировала 27 летательных аппаратов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также три морских судна, принадлежащих госведомствам КНР. Об этом 3 ноября заявило минобороны Китайского Тайбэя.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Согласно сообщению оборонного ведомства, 14 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и были зафиксированы системами ПВО в северной, центральной, юго-западной и юго-восточной частях Тайбэя.

Отмечается, что ВС Тайбэя задействовали авиацию, военные корабли и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учения «Совместный острый меч — 2024Б» вокруг Тайбэя. Отмечалось, что в ходе учений были отработаны совместный штурм, блокирование и взятие под контроль ключевых портов и районов острова. Целью проводимых китайскими военными манёвров указывалось «устрашение сепаратистских сил», которые стремятся к «независимости» острова.

Перед этим отряд кораблей военно-морских сил НОАК прошёл в Тихий океан через пролив Баши около Китайского Тайбэя. В тайбэйском минобороны заявили, что следили за ситуацией и отреагировали на неё соответствующим образом.

Глава МИД КНР Ван И 27 июля в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Китайский Тайбэй был и остаётся частью Китая и никогда не станет «отдельным государством». По его словам, китайские власти обязательно будут принимать контрмеры на провокации сил, поддерживающих остров в стремлении отделиться.