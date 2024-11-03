Берлин, 3 ноября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Россия и Украины якобы ведут непубличные конфиденциальные переговоры на уровне политических советников с целью определить границы возможных взаимных уступок. Об этом 1 ноября сообщило немецкое издание Die Zeit.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

Утверждается, что переговоры касаются взаимного прекращения ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обмена военнопленными и условий зерновой сделки.

«Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», — говорится в материале.

По словам авторов материала, если переговоры между российской и украинской стороной носят конфиденциальный характер, то каждая из них знает, где есть место для «манёвра».

Как передавало ИА Регнум, ранее британское издание Financial Times сообщило, что представители России и Украины при посредничестве Катара, вероятно, ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Эта же тема, согласно The Washington Post, обсуждалась и ранее, но переговоры были сорваны в августе в результате вторжения формирований Вооружённых сил Украины в Курскую область.

В Министерстве обороны России неоднократно подчёркивали, что российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и объектам, используемым в военных целях.

25 октября президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом он отметил, что исход переговоров должен быть в пользу России исходя из тех реалий, которые складываются на земле.