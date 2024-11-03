Москва, 3 ноября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Российский расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1» уничтожил пакет снарядов РСЗО «Град» украинских военных при освобождении Угледара. Об этом сообщил замкомандира зенитной батареи с позывным Тайга.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

«При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведён пуск по ближайшей цели, и за счёт поражения первой цели и разлёта осколков был поражён весь пакет», — сказал Тайга, слова которого приводит Минобороны РФ.

Военный подчеркнул, что ЗРК «Бук-М1» помогает российским бойцам уничтожать вражеские дроны, такие как «Лелека» и «Фурия».

В Минобороны отметили, что на счету расчёта комплекса группировки войск «Восток» десятки уничтоженных целей в воздухе. Уточняется, что в составе расчёта службу проходят мобилизованные военные, которые через месяц участия в боевых действиях заключили контракты с Минобороны РФ.

Как передавало ИА Регнум, издание The New York Times (NYT) 31 октября опубликовало статью, в которой отмечалось, что ВС России в октябре развили предыдущие территориальные достижения, добившись крупнейших с лета 2022 года успехов в зоне проведения специальной военной операции. По информации NYT, только за октябрь российские военные освободили более 160 квадратных миль (414 квадратных километров) территорий, взяв под контроль в том числе такие стратегически важные города, как Угледар и Селидово в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что территориальные успехи ВС России позволят обезопасить фланги перед освобождением Красноармейска (украинское название Покровск), ключевого логистического центра ВСУ в Донбассе.

В начале октября Генеральный штаб ВСУ признал, что ситуация по всей линии боевого соприкосновения, особенно на красноармейском, кураховском, лиманском и купянском направлениях, остаётся напряжённой. 29 октября Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили Селидово. Спустя два дня официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал об освобождении населённого пункта Ясная Поляна в ДНР.