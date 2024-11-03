Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2024, 05:17 — ИА Регнум. Режим жёсткой экономии воды призвали соблюдать жителей Нью-Йорка власти города из-за рекордной засухи. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Причиной такого шага стала аномальная засуха. По данным властей города, в октябре зафиксирован второй по продолжительности период без осадков за всю историю наблюдений в городе. За месяц выпало 0,81 дюйма осадков при среднем показателе 3,81 дюйма. Национальная метеорологическая служба объявила в трёх штатах первый уровень опасности в связи с засухой.

Жителям города рекомендовано экономно расходовать воду, не поливать слишком часто газоны, меньше времени тратить на водные процедуры, следить за протекающими кранами и оперативно сообщать властям о протекающих гидрантах и требующих ремонта трубах.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс выступил с обращением к жителям города в соцсети Х, где изложил ситуацию попросил помочь властям справиться с засухой.

«Начав экономить воду сейчас, мы делаем все возможное, чтобы обеспечить полив наших парков и наполнение бассейнов к лету, а также предотвратить более серьезную чрезвычайную ситуацию, связанную с засухой», — пояснил мэр.

Глава города добавил, что компетентные органы уже составляют план экономии водных ресурсов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что появление пустынь грозит странам Южной Европы в случае глобального потепления более чем на три градуса по Цельсию. Как заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски, в странах Южной Европы может сформироваться жаркий и влажный климат, который создаст трудности при ведении некоторых видов экономической деятельности. Например, в Польше начнутся серьёзные затруднения при выращивании картофеля, а Италии придётся отказаться от твёрдых сортов пшеницы, необходимых при производстве макарон.

Климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов, глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.