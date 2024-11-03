Москва, 3 ноября, 2024, 04:34 — ИА Регнум. В рамках господдержки по стимулированию рождаемости необходимо проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных. С такой инициативой выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (ЛДПР).

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«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома», — приводит агентство «РИА Новости» слова вице-спикера Госдумы.

Концепция лотереи предполагает, что участие в розыгрыше может быть либо автоматическим, либо по спискам ЗАГСа. Чернышов обратил внимание на то, что подобные лотереи уже проводились в Ленинградской области и Хабаровске, жители которых положительно оценили данную меру.

Вице-спикер также указал на роль азарта, который возникает у большинства людей в попытках испытать удачу, что в данном случае принесёт пользу обществу и стране.

Вместе с этим Чернышов отметил, что данная мера сможет замотивировать семьи, желающие завести детей, и привлечь внимание общества к демографическим проблемам России. Кроме того, внедрение лотереи также может проводиться в рамках господдержки семей, что благоприятно поспособствует улучшению рождаемости в стране, добавил парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября общероссийское общественное движение «Ветераны России» для повышения рождаемости предложило разрешить женщинам по желанию переходить на удалённую работу. Общественники выразили уверенность, что инициатива станет стимулом для повышения рождаемости у тех женщин, которые работают в таких сферах, как бухгалтерия, маркетинг, IT и даже на госслужбе.

5 сентября президент России Владимир Путин отметил, что в стране должно стать модным деторождение. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, чтобы было модно иметь много детей, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

В июле стало известно, что повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году заявлено в числе задач национального проекта «Семья». Кроме того, правительство намерено добиться ежегодного роста суммарного коэффициента рождаемости третьего и последующих детей, а также снижения уровня бедности многодетных семей до 12%.

Российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.