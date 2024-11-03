Киев, 3 ноября, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Украина запросила у России списки украинских военнопленных, которых российская сторона готова обменять. Об этом 3 ноября сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Иван Шилов ИА REGNUM Обмен Пленными Российские Войска

«Как омбудсмен Украины, хочу получить от уполномоченного по правам человека в России (Татьяны Москальковой. — Прим. ред.) все спики украинских военнопленных, которых РФ готова срочно вернуть», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона готова принимать любые списки и проводить обмен военнопленными.

Ранее Татьяна Москалькова призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по обмену военнопленными, подчеркнув, что российская сторона неоднократно обращалась с просьбой активизировать работу в этом направлении. По её словам, процессы обмена проходят крайне медленно из-за политизации этого вопроса украинской стороной.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим саботирует процесс обмена, а минобороны Украины регулярно исключает из списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ. Она отметила, что в 2024 году украинская сторона согласилась включить в обмен только 279 украинских военнопленных из 935, предложенных Министерством обороны России.

18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Посредническую роль в возвращении российских военных сыграли ОАЭ.