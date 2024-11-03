Лондон, 3 ноября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. На Западе в данный момент происходит процесс ремилитаризации общества и возвращение его в состояние эпохи холодной войны, что может привести к катастрофе. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Враждебность, взаимная подозрительность и страх выходят наружу в Европе, и в итоге мы окажемся в ситуации, подобно той, которая у нас была во время холодной войны, когда с одной стороны у нас есть русские, с другой — Соединённые Штаты и их союзники. В Европе постоянная напряжённость, в Восточной Европе постоянная нестабильность из-за нерешённого украинского кризиса», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Европе стала опасной и непредсказуемой в результате действий руководства ряда стран Европы, а жители западных стран теперь беспокоятся о полномасштабной войне в первые за более чем 30 лет.

По словам аналитика, в Европе происходит процесс ремилитаризации общества, который может привести к геополитической, экономической и социальной катастрофам.

«И это будет огромной проблемой, огромной головной болью для Соединённых Штатов», — указал он.

Как передавало ИА Регнум, в начале октября бывший премьер-министр Литвы и вступивший 1 ноября в должность комиссара Европейского союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал европейские страны готовиться к возможной конфронтации с Россией.

Ранее то, что Запад готовится к прямому вооружённому конфликту с Россией, допускал президент Сербии Александр Вучич. При этом он отмечал, что западные страны предпочли бы вступить в конфронтацию с РФ посредством прокси-войны.

27 октября президент Польши Анджей Дуда объявил о создании нового «железного занавеса» на польских границах с Россией и Белоруссией.

Президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений. Как подчёркивал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но готова ответить в случае, если будет зафиксирована попытка посягательства на территориальную целостность РФ.