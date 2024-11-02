Москва, 3 ноября, 2024, 02:15 — ИА Регнум. До 85% территории России будет покрыто снегом с 5 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Алексей Колчин ИА REGNUM Снегопад в Екатеринбурге

«В ближайшие дни территория, покрытая снегом, существенно увеличится», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он уточнил, что с 5 ноября снег покроет территорию всего Северо-Западного федерального округа, практически всю территорию Дальнего Востока и Центрального федерального округа, а также большую часть Приволжского федерального округа.

«Всё будет в снегу, 85% как минимум», — добавил Вильфанд.

При этом метеоролог отметил, что снежный покров будет временным.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первые дни ноября в ряде российских регионов ожидаются снегопады.В ареале осени останутся лишь самые южные регионы России, добавил он.

По прогнозу Тишковца, в 2024 году в Москву климатическая зима придёт на 20 суток позже положенного срока, то есть в начале декабря. За последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, существенно сокращая по времени самое холодное время года, отметил синоптик.