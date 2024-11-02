Вашингтон, 3 ноября, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Ксения Юдаева, занимавшая ранее должность первого зампредседателя Центрального банка России, избрана исполнительным директором Международного валютного фонда. Об этом 2 ноября сообщила представитель МВФ Камила Перес.

Council.gov.ru Первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева

«По результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 году Юдаева будет представлять Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику в исполнительном совете фонда», — сообщила Перес в беседе с ТАСС.

По её словам, новым исполнительным директором Юдаеву 1 ноября избрала группа стран — членов организации, в которую входит Россия. На данный момент в МВФ входит 25 исполнительных директоров. С 1996 года должность исполнительного директора в МВФ от России занимал Алексей Можин.

Как передавало ИА Регнум, Ксения Юдаева покинула пост советника председателя Центробанка России 31 октября. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Юдаева внесла неоценимый вклад в становление регулятора как современного института и создала команду профессиональных исследователей по макроэкономике, финансам и банкам.

23 октября официальный сайт Международного валютного фонда опубликовал документ, согласно которому ВВП России по паритету покупательной способности составил 3,55% от мирового. Таким образом, по этому показателю РФ обошла Японию и вышла на четвёртое место. В первой тройке оказались Китай, США и Индия.