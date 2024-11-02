Лондон, 3 ноября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Действия американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего военным ВС РФ, являются настоящим подвигом. Об этом 2 ноября заявил британский журналист Грэм Филлипс.

ИА Регнум О сегодняшней пресс-конференции гражданина США Дэниэла Мартиндейла

«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец», — приводит агентство «РИА Новости» слова Филлипса.

Журналист подчеркнул, что Мартиндейл является не первым американцем, который поддержал Россию. Адекватные и выступающие за правду люди есть по всему миру, отметил Филлипс.

«Возможно, это тот американец, который понял в чём сила», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в российских спецслужбах сообщили, что в Донецк эвакуировали из зоны боевых действий Мартиндейла, который в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил РФ, находясь на территории, подконтрольной Киеву. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища в России.

Мартиндейл 2 октября провёл пресс-конференцию. Он подчеркнул, что приехал в Москву по доброй воле и рад ответить на вопросы.

Американец рассказал, что хочет получит российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом.

По словам Мартиндейла, многие украинцы, которые живут на подконтрольной Киеву территории, ждут освобождения российской армией, но им приходится скрывать симпатии к РФ. Он сам так жил и видел, как с этим живут другие.