Горловка, ДНР, 3 ноября, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение прошедших суток 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 68 единиц различных боеприпасов. Об этом 3 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«22 факта вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что на горловском направлении зафиксирован 21 обстрел и ещё один — на красноармейском направлении.

В результате агрессии со стороны украинских войск пострадали восемь мирных жителей, повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль советник главы ДНРИгоря Кимаковского. Сам Кимаковский в результате атаки не пострадал.

27 октября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус маршрута №2 в посёлке Химик. В результате атаки пострадала мирная жительница. До этого украинские войска обстреляли жилищный массив «Строитель» в Горловке, пострадали шестеро мирных жителей, в том числе дети.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за период с 17 февраля 2022 года по 14 октября 2024 года в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 152 ребёнка, ещё 488 детей получили ранения. Всего за указанный период погибло 5096 гражданских лиц.