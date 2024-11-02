Каир, 3 ноября, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Делегации палестинского движения ХАМАС и правящей на Западном берегу реки Иордан фракции ФАТХ встретились в Каире для обсуждения вопросов управления сектором Газа. Об этом 2 ноября сообщил египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник в службе безопасности Египта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

«Движения ФАТХ и ХАМАС проявили гибкость и заявили о позитивном отношении к созданию Комитета общественной поддержки для управления делами в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча ХАМАС и ФАТХ в Каире направлена на достижение единства Государства Палестина, а не на отделение сектора Газа от Западного берега. По информации источника, Комитет общественной поддержки подчиняется указам Палестинской национальной администрации.

Как передавало ИА Регнум, в феврале министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что ХАМАС не поддерживает связь с Палестинской администрацией. По его словам, между властями сектора Газа и Западного берега возник раскол.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что полноценное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двугосударственного решения. 28 октября постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия призывает Соединённые Штаты позволить Совету Безопасности всемирной организации выполнить резолюции по урегулированию на Ближнем Востоке.