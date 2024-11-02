Киев, 2 ноября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Европейский союз требует от украинских властей ввести стандарты питьевой воды, согласно которым вся вода на Украине является технической. Об этом сообщила замглавы минздрава Украины Марина Слободниченко в опубликованном 2 ноября интервью изданию «Украинские новости».

Global Look Press

«Европейский союз требует от нас закрепить стандарты для питьевой воды на законодательном уровне, чтобы контролировать их соблюдение. Если мы примем эти нормы сейчас, то, по сути, окажется, что у нас нет питьевой воды — только техническая», — отметила замминистра.

В случае принятия стандартов украинский бюджет столкнётся с сокращением поступлений, так как тарифы за техническую воду ниже питьевой, пояснила Слободниченко. При этом сроки внедрения данных стандартов на Украине неизвестны, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июня правительство Украины повысило цены на электроэнергию для населения. Так, тарифы на электроэнергию на Украине выросли в среднем на 80%.

10 октября сообщила пресс-служба министерства энергетики страны предупредил, что до конца текущего года на Украине не успеют запустить заявленный главой киевского режима Владимиром Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. Отмечалось, что в некоторых городах установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января 2025 года. К развитию распределенной генерации привлечены государственные и частные компании.

Депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала жителей Украины готовиться к худшему нынешней зимой. Западные партнёры киевского режима окажут помощь в восстановлении энергетики, но этого будет недостаточно, добавила она.