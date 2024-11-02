Москва, 2 ноября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России в текущем году предлагало передать украинской стороне 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279 из них. Об этом 2 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

МИД РФ

«В этом году Минобороны России передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче Украины в рамках обменов 935 украинских военнопленных… Он (киевский режим. — Прим. ред.) согласился забрать только 279», — сообщила она в ходе брифинга, видеозапись и стенограмма которого опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что в 2022 году при содействии со стороны международных посредников российская и украинская сторона достигли договорённостей о проведении более 45 обменов, в рамках которых с каждой стороны было возвращено около трёх тысяч военнопленных.

«Что происходит сейчас? В настоящее время киевский режим саботирует этот процесс… Они исключительно сосредоточились на обмене боевиками националистических батальонов», — заявила она.

По её словам, российской стороне известно, что Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, которых считает не достойными для обмена. Она подчеркнула, что киевский режим игнорирует собственных граждан, замалчивает реальное положение дел и лишь создаёт видимость неких международных усилий.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу и ускорить обмены военнопленными. Она подчеркнула, что обмен пленными является важной гуманитарной темой, полностью соответствующей международным принципам и нормам.

18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 95 российских военнослужащих. Взаимен украинской стороне были переданы 95 военнопленных ВСУ. Как отметили в Министерстве обороны России, в возвращении российских военных посредническую роль сыграли Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее Москалькова отмечала, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Также она поблагодарила Минобороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.