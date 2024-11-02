Москва, 2 ноября, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Вопрос о предоставлении полноправного членства в БРИКС заинтересованным в этом странам будет рассматриваться в 2025 году. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 2 ноября интервью международной сети TV BRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Уже упоминал, что ряд стран хочет полноправного членства. Этот вопрос будет рассматриваться в течение следующего года. Но многие хотят просто быть участниками мероприятий БРИКС. Таких больше тридцати», — сказал Лавров.

Вместе с этим, напомнил министр, в предстоящем году БРИКС планирует сформировать критерии категории «стран-партнёров» объединения. Так, в отношении десяти потенциальных стран-партнёров БРИКС уже существует консенсус среди действующих членов объединения, отметил Лавров.

«У нас есть договорённость, как только мы получаем ответ от приглашенной страны, то будет объявлено, что это государство присоединилось к БРИКС в качестве страны-партнёра», — пояснил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он добавил, что страны-партнёры смогут принять участие во всех мероприятиях БРИКС. При этом, вероятнее всего, сохранится отдельный формат заседаний, где будут представлены только полноправные члены объединения, отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что практика показала, что расширение БРИКС — это правильный шаг, потому что оно повышает авторитет и влияние организации в мире. Он отметил, что объединение движется в правильном направлении. Входящие в объединение государства фактически являются драйверами экономического мирового роста, продолжил российский лидер.

С 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС. Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Российский лидер также подчеркнул, что саммит также показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.

На мероприятие были приглашены 36 иностранных лидеров. В частности, в Казань прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Палестины Махмуд Аббас, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На саммите в Казани в приоритетном порядке обсуждалось присоединение к организации новых членов и создание независимой финансовой системы. Встреча БРИКС в России показала всему миру, что теперь это объединение, а не Запад, формирует международную повестку.