Москва, 2 ноября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Приказ главы Чечни Рамзана Кадырова «не брать пленных» отменён, украинские военные имеют на это право. Об этом 2 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Этот приказ отменён. Желающие сдаться имеют на это право», — сказала она.

Дипломат добавила, что военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) должны понимать, что их собственные руководители отказываются от них.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 29 октября с помощью дрона нанесли удар по Российскому университету спецназа (РУС) в Гудермесе. После этого Кадыров приказал не брать в плен украинских бойцов. Он также сообщил, что потерь с российской стороны нет, но есть погибшие среди украинских пленных, которых ранее доставили на объект.

2 ноября Кадыров заявил, что отменил приказ спецназу «Ахмат» не брать в плен украинских военных в зоне спецоперации. Он сообщил, что к нему за несколько дней пришло более 2 тыс. обращений от украинцев с просьбой отменить приказ.