Москва, 2 ноября, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооружённым силам России в проведении спецоперации, рассказал 2 ноября, что мог свободно передвигаться по Украине благодаря паспорту гражданина США.

Виталий Белоусов / РИА Новости

Он продемонстрировал находящийся в потрёпанном состоянии паспорт в начале пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» и отметил, что этот документ давал ему определённые преимущества на Украине.

«Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провёл значительную часть времени моего пребывания на Украине», — заявил Мартиндейл.

Он также поблагодарил российских бойцов, которые эвакуировали его из зоны спецоперации, и отметил их профессионализм.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в российских спецслужбах сообщили, что в Донецк эвакуировали из зоны боевых действий Мартиндейла, который в течение двух лет передавал разведданные для Вооружённых сил РФ, находясь на территории, подконтрольной Киеву. Решается вопрос о предоставлении ему политического убежища в России.

Мартиндейл 2 октября провёл пресс-конференцию. Он подчеркнул, что приехал в Москву по доброй воле и рад ответить на вопросы.

Американец рассказал, что хочет получит российское гражданство и не собирается возвращаться в США. Он с 2005 года считает правительство своей страны врагом.

По словам Мартиндейла, многие украинцы, которые живут на подконтрольной Киеву территории, ждут освобождения российской армией, но им приходится скрывать симпатии к РФ. Он сам так жил и видел, как с этим живут другие.