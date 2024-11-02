Москва, 2 ноября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Кузьминский районный суд Москвы до 2 января отправил в СИЗО женщину, оскорбившую рабочих по национальному признаку и угрожавшую им пистолетом. Об этом сообщили в субботу, 2 ноября, в объединённой пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM

В суде заявили, что обвиняемая громко и нецензурно выражалась в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц. Женщина также использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности, кроме того, удерживала в руке похожий на пистолет предмет и произвела не менее двух холостых выстрелов в сторону находящихся рядом мужчин.

Инцидент произошёл 1 ноября в одном из жилых домов по улице Ухтомского Ополчения на юго-востоке Москвы. 37-летняя Яна устроила скандал из-за того, что, по её словам, строители, устанавливая в дневное время суток дверь соседям, мешали ей спать. Выйдя к рабочим, она принялась оскорблять их по национальному признаку, употребляя матерные выражения, и достала пистолет, угрожая применить его.

В соцсетях Яна позиционирует себя как украинка и публикует посты в поддержку киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум 29 сентября, в Ташкенте оштрафовали учительницу, избившую школьника за просьбу вести урок на русском языке. На уроке литературы один из шестиклассников, татарин по национальности, попросил педагога говорить только по-русски, за это женщина нанесла подростку пощечины. Родители ребёнка обратились в прокуратуру.