* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск публициста Бориса Стомахина (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов в РФ). Соответствующая информация в субботу, 2 ноября, появилась в базе данных МВД.

Шарифулин Валерий/ТАСС

«Стомахин Борис Владимирович, русский, 27.08.1974, РФ, Москва», — указано в карточке.

Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса России. Какая именно, не уточняется.

По данным «РИА Новости», на него возбуждено уголовное дело за распространение фейков о российской армии.

Ранее, в августе, Бутырский районный суд Москвы оштрафовал публициста за участие в организации, деятельность которой запрещена на территории России. Ему назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Стомахин был осуждён дважды. В 2006 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за возбуждение религиозной ненависти и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. На свободу вышел в марте 2011 года.

В ноябре 2012 года Стомахин был арестован за публикацию текстов с призывами к насильственным действиям в отношении лиц другой национальности, а также текстов террористической направленности. В одной из статей он призывал «посадить оккупантов в вагоны для скота и выслать обратно в Россию». Спустя два года суд признал публициста виновным в экстремизме и приговорил его к 6,5 года заключения.

В 2015 году получил семь лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Через четыре года Стомахину смягчили приговор на два месяца. На свободу вышел в 2019 году и тогда же покинул Россию.