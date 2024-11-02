Москва, 2 ноября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Исчезновение ледяного образования в Арктике, известного как остров Месяцева, произошло в результате глобального потепления, которое продолжается, от части, из-за бесконтрольного использования газа, нефти и угля в качестве основных энергоресурсов такими странами, как США, Китай и Индия. Эти государства отставили на второй план вопросы экологической безопасности, о чём в субботу, 2 ноября, рассказала ведущий научный сотрудник Институт географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева в разговоре с ИА Регнум.

Пресс-служба Северного флота

Русское географическое общество в четверг, 31 октября, сообщило о том, что остров Месяцева исчез в Арктике.

«Это сначала был полуостров Месяцева, но позже, в 1990-х годах он отделился и стал островом площадью 53 га, уже к этому времени произошло протаивание. Протаял не только ледниковый лёд, но и мёрзлая земля под ним. И просто, вот он, как бы отделился, а сейчас мы констатируем, что он вообще исчез», — уточнила Ананичева.

Научный сотрудник заявила, что подобные процессы вызваны глобальным потеплением, причиной которого является большое количество парниковых газов, попадающих в атмосферу.

«Моё личное мнение, что прежде всего нужно обратить внимание роль человечества в этом изменении климата. Многие спорят, говорят, что природа всё устаканит, через какое-то время цикл какой-нибудь начнётся, опять ледниковый период будет, и так далее. Но это всё, конечно, просто нежелание как бы убрать свою роль, убрать свою вину. А пока человечество сбрасывает очень много парниковых газов, которые являются результатом того, что мы используем для энергетики нефть, газ и уголь в огромной степени»,— объяснила кандидат наук.

Со слов Ананичевой, основной выбрасываемый парниковый газ — углекислый. Именно он в большей степени задерживает отражающееся от Земли тепло, и не даёт ему выходить из атмосферы нашей планеты. Из-за этого повышается температура, уточнила научный сотрудник.

«Такие страны, как США, Китай, Индия, это вот три главных источника выбросов в атмосферу. Потому что для этих стран на первом месте экономика, а на экологию им плевать. Эти страны не подписывали протоколы, парижское соглашение, а Россия, в свою очередь, всё подписала и соглашениям следует»,— заключила эксперт

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя материалы западных СМИ о том, что РФ будто бы не предоставляет информацию для проведения исследовательских работ по климату в Арктическом регионе, подчеркнула, что подобного рода заявления носят абсурдный и совершенно безосновательный характер.

Тремя днями ранее, на Западе признали, что без России не смогут понять, как меняется Арктика. Как написали журналисты New York Times, обмен данными между учёными на Западе и в России сократился до минимума из-за санкций и других ограничений, введённых западными странами.