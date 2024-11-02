Находка, Приморский край, 2 ноября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. В городе Находка Приморского края 2 ноября установили памятник советскому вождю И. В. Сталину. Об этом сообщил замглавы Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), депутат Госдумы Юрий Афонин.

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«Монумент воздвигнут по инициативе Приморского краевого отделения КПРФ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Бюст разместили у городского отделения КПРФ на Находкинском проспекте. Изготовил его скульптор Илья Топчий, который является автором памятника советскому разведчику, Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке.

Афонин поблагодарил инициаторов установки памятника и автора скульптуры и выразил надежду, что подобные монументы будут ставить по всей стране.

Как сообщало ИА Регнум 11 октября, на территории музея в Вологде, посвященного ссылке Сталина в 1911–1912 годах, поставят памятник советскому лидеру. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов, отметив, что на это мероприятие есть общественный запрос.

В августе памятник Сталину высотой 3,5 м открыли в деревне Курейка Туруханского района Красноярского края. В этих местах Сталин отбывал ссылку и провел три года накануне 1917-го. Позже там построили пантеон-музей и установили памятник, который был снесён в 1961 году. Новый монумент — копия прежнего.