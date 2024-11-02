Москва, 2 ноября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Российские СМИ в субботу, 2 ноября, вспомнили об оценке президентом России Владимиром Путиным российского танка Т-90М «Прорыв».

Минобороны РФ

Так, заявление российского лидера о боевой машине опубликовали некоторые издания, в том числе Lenta.Ru, RT, «Газета.Ru» и другие.

«Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. 100 процентов! Вот сейчас можно сказать, что Т-90 «Прорыв» — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, всё! Там никому нечего делать», — отметил Путин.

При этом российский лидер оценил характеристики танка ещё 13 июня прошлого года, беседуя с военными корреспондентами. По его словам, техника осталась в рабочем состоянии даже после попадания на фугас.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре американский журнал The National Interest включил российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» в пятёрку лучших танков в мире в 2024 году. Отмечалось, что у последнего была улучшена мощность и подвижность. 125-миллиметровая пушка 2А46М-4 способна стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами, отметило издание.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» на сегодняшний день является лучшим в мире. Он подчеркнул, что таким образом разделил мнение президента Путина, который 15 февраля в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле сказал, что танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире без всякого преувеличения. Глава государства пояснил, что об этом говорят танкисты Вооружённых сил России, также этот факт признаёт и неприятель.