Москва, 2 ноября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» завершил испытания перспективного малогабаритного автомата АМ-17, разработанного по заказу Минобороны РФ. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба предприятия.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«АМ-17 спроектирован в конструкторско-технологическом центре «Калашникова» с учётом требований, предъявляемых к современному автоматическому стрелковому оружию. Он прошел апробацию в зоне СВО, где получил хорошие отзывы», — говорится в Telegram-канале концерна.

Разработчики на основании замечаний бойцов усовершенствовали конструкцию автомата. Главной его особенностью стало использование высокопрочных полимерных материалов, в том числе для ствольной коробки. Это позволило сделать оружие малогабаритным и соответствующим современным требованиям.

Концерн планирует начать серийное производство АМ-17 в 2025 году. Он может заменить в российской армии автомат АКС74У, принятый на вооружение в 1979 году.

Новый автомат оснащён телескопическим прикладом, двусторонним переводчиком режимов стрельбы, планкой Пикатинни, рукояткой взведения с возможностью установки на правую или левую стороны. Для стрельбы из него подходят все типы патронов 5,45 мм, которые приняты на вооружение российской армии.

Магазин АМ-17 вмещает 30 патронов. Темп стрельбы автомата — 850±50 патронов в минуту. Он весит 2,5 кг, длина в походном положении 490 мм, в боевом — 750.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об отправке на госиспытания самоходного артиллерийского орудия для воздушно-десантных войск «Лотос». Также предприятие завершило ходовые испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10».

В октябре производитель Lobaev arms представил на выставке в Москве новую снайперскую винтовку ZOV. Из неё можно вести огонь в полуавтоматическом режиме. Прицельная дальность стрельбы составляет до километра. Её планируют вскоре начать поставлять в Вооружённые силы РФ.