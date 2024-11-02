Калининград, 2 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В Калининграде полиция задержала стрелявшего по трамваю из пневматики. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Сегодня был установлен и задержан 17-летний местный житель. По предварительной версии, он выстрелил по трамваю из пневматического оружия. С его слов, сделал это случайно без цели кому-то навредить», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас по данному факту проводится проверка. Также полицейские устанавливают лиц, причастных к стрельбе по автобусу.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в Калининграде из пневматики обстреляли автобус и трамвай с пассажирами. Автобус подвергся атаке на Нарвской, трамвай — на Ленинском проспекте в районе торгового центра «Европа». Нападение на общественный транспорт стало шестым по счёту в текущем году.

В июне полиция Санкт-Петербурга установила личность злоумышленника, открывшего стрельбу по стёклам пассажирского автобуса № 33 у станции метро «Лесная». Пневматический пистолет 13-летнему подростку дал друг. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.