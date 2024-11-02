Стамбул, Турция, 2 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Турецкий суд постановил депортировать россиянина, задержанного в Стамбуле после инцидента с фотографированием местных жителей. Об этом 2 ноября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское генконсульство в республике.

Global Look Press

«По итогам судебного заседания в отношении российского гражданина было принято решение об административном выдворении из Турции, 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию», — сказано в материале.

Сообщалось, что гражданина РФ арестовали в Стамбуле по подозрению в нарушении тайны частной жизни. По версии турецких правоохранительных органов, в сентябре мужчина сделал в транспорте фото, на которое попала женщина с закрытыми глазами. Она написала на него заявление в полицию.

В генконсульстве отметили, что находились в контакте с родственниками гражданина и оказывали всё необходимое содействие.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября суд Шри-Ланки постановил депортировать в Россию супружескую пару, которую задержали за пребывание в стране без визы. Посольству РФ удалось добиться их перевода из следственного изолятора в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень.