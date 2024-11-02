Екатеринбург, 2 ноября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Жителю города Заречного в Свердловской области предъявили обвинение в убийстве своего знакомого шампуром. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Валерий Шустов/РИА Новости

По информации следователей, утром 29 октября мужчина пришёл в гости к своему знакомому в частном доме в одном из посёлков Белоярского района, где они распивали спиртное, в ходе чего между ними возник конфликт.

«На почве ссоры обвиняемый вооружился приисканным на месте металлическим шампуром и нанёс им удар в область сердца своему оппоненту. С полученным ранением пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Вину в причинении смерти потерпевшему обвиняемый признал», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также занимается сбором и закреплением доказательств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 ноября стало известно, что пьяный украинский боевик сильно избил своего знакомого в гостинице, после чего изнасиловал его металлической палкой. После этого мужчина оказался в реанимации и умер там от полученных травм.

Ранее в этот же день 37-летний мужчина во время ссоры жестоко избил своего товарища и сбросил его с девятого этажа. Всё произошло на глазах жены пострадавшего, который скончался на месте от полученных повреждений.