Торонто, Канада, 2 ноября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Самолёт Boeing 737 Max канадской авиакомпании Flair Airlines столкнулся в полёте со стаей гусей, одна из птиц разбила лобовое стекло воздушного судна. Лайнер смог вернуться в аэропорт, сообщает издание Business Insider со ссылкой на Совет по безопасности на транспорте Канады.

Global Look Press

Инцидент произошёл 24 октября. Лайнер выполнял рейс по маршруту Торонто — Виннипег. Столкновение со стаей птиц произошло вскоре после вылета. Один из пилотов сообщил диспетчерам, что лобовое стекло самолёта разбилось и лётчики ничего не видят за бортом.

«Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что самолёт наткнулся на стаю гусей и по меньшей мере один из них попал в лобовое стекло», — пишет издание.

Вице-президент Flair Airlines Мэт Кунц рассказал изданию, что в результате случившегося в кабину пилотов попали осколки стекла, однако заявил, что никто не пострадал. В то же время Совет по безопасности на транспорте Канады сообщил, что один из пилотов всё же получил легкие травмы.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля прошлого года самолёт авиакомпании Fly Dubai столкнулся с птицей при вылете из аэропорта непальской столицы Катманду. Экипаж принял все необходимые меры для обеспечения безопасности полета, рейс штатно приземлился в Дубае.