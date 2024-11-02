Москва, 2 ноября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Российского бойца Сергея С. из Екатеринбурга, пропавшего после боевого ранения в зоне специальной военной операции на Украине, обвинили в дезертирстве. Об этом 2 ноября сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Как рассказала политику мать военнослужащего, её сына по месту жительства ищет комендатура. Женщина нашла его сослуживцев, которые были рядом с пропавшим во время ранения, но эти данные не учли.

«Ходили в атаку, видели, как его ранило. Пытались вытащить, но был повторный прилёт из миномета… Дальше следы теряются», — привёл депутат в Telegram-канале слова одного из бойцов.

Иванов назвал бредом обвинения в дезертирстве. Прокуратура сообщила ему, что разбирается, депутат держит вопрос на контроле.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в январе назвал основным приоритетом для властей поддержку семей погибших героев спецоперации. Он заявил о необходимости укреплять соответствующую систему социальных гарантий.

24 октября Путин сообщил, что участники спецоперации в беседе с ним рассказали, что сталкиваются с проблемами в разных сферах жизни, в том числе при трудоустройстве. Он назвал эту тему чрезвычайно важной, поручил продолжать ей заниматься и совершенствовать систему поддержки.