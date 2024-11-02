Москва, 2 ноября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Москвичка 1,5 года содержала любовника, за это время она купила ему Cadillac Escalade, оплачивала квартиру в Сочи и давала деньги на решение личных и рабочих проблем. Но мужчине было мало, и чтобы она зарабатывала больше, он начал её избивать и шантажировать. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press 210 525 gaf u39 911

В полицию обратилась 39-летняя москвичка по имени Алёна (имя изменено). Женщина рассказала, что накануне вечером стала жертвой нападения своего возлюбленного по имени Сергей (имя изменено), который жил за её счёт 1,5 года. А когда у неё закончились деньги, он стал «мотивировать» её больше зарабатывать оскорблениями, насилием и угрозами расправиться с её семьёй.

Полицейские попросили женщину рассказать историю их отношений с 37-летнем Сергеем с самого начала. Алёна призналась, что несколько лет назад пережила развод, это стало для неё тяжёлым потрясением. Сама женщина на тот момент занимала пост заместителя директора в одной из организаций, занимающихся аккредитацией в области охраны труда, и получала неплохую зарплату (около 500 тыс. рублей). Её компания сотрудничала с крупнейшими в России холдингами и госкорпорациями. Работа Алёны была связана с посещением различных выставок, форумов и других деловых мероприятий. На одной из таких встреч, посвященных экологическим вопросам и утилизации отходов, она и повстречала Сергея.

Мужчина работал в университете им. Баумана и приехал на встречу с руководством университета. Алёна с Сергеем обменялись визитками и продолжили деловое сотрудничество после мероприятия. Несколько раз мужчина обращался к новой знакомой за помощью в проведении различных экспертиз, они встречались и обсуждали рабочие моменты. Через несколько месяцев их отношения переросли в дружеские, а позже — в романтические.

Спустя некоторое время у Сергея начались финансовые проблемы. Он начал брать у Алёны в долг и клялся всё вернуть. Для любимого женщина ничего не жалела и в итоге сначала отдала 300 тыс. рублей, затем помогла с реализацией его проектов. Женщина сама не заметила, как вместе с Сергеем стала выбирать для него новую машину. И уже в ноябре 2023 года она взяла кредит на покупку внедорожника Cadillac Escalade для Сергея.

Параллельно запросы Сергея тоже росли, он стал требовать новую машину, хорошую квартиру в Сочи, куда он отправился по работе, и другие расходы. Вскоре финансовые проблемы затронули уже саму Алёну, она потеряла работу. Сергей пообещал поддержку, а далее разыграл классическую мошенническую схему: заявил, что знакомые-силовики рассказали о якобы угрозе возбуждения уголовного дела против Алёны, и чтобы замять это дело, нужны 700 тыс. рублей и несколько пар люксовых часов. Испугавшись, женщина отдала все свои сбережения и даже влезла в долги.

В то же время Сергей начал упрекать Алёну, что она мало зарабатывает и не может обеспечивать его на прежнем уровне.

«37-летний знакомый заявительницы позвал её на встречу рядом со своим домом, сел в её машину и стал оскорблять, говорил, что она бесполезная, никчёмная и мало зарабатывает. Мужчина требовал передать ему очередную сумму денег в размере 150 000 рублей. Заявительница попыталась ему возразить, после чего мужчина набросился на неё и стал душить. У неё началась истерика, но мужчину это только разозлило, и он сжал её шею ещё сильнее. Женщина попыталась убежать, после чего мужчина начал угрожать, что если она не начнёт больше зарабатывать, то может пострадать не только она, но и её семья. Она пообещала, что сделает всё возможное, и он ее отпустил», — рассказал собеседник агентства.

После случившегося женщина боялась пойти в полицию и старалась не общаться с Сергеем. Но мужчина продолжал её преследовать. Он звонил каждый день и пытался контролировать каждый её шаг. 10 сентября он снова напал на Алёну.

«У пострадавшей диагностировали множественные ссадины и кровоподтеки. Поступило заявление о том, что она была избита известным ей мужчиной», — сообщил источник.

После второго нападения Алёна решилась отправиться в полицию и рассказать обо всём, что произошло с ней за 1,5 года. Сейчас правоохранители проводят проверку по её заявлению и устанавливают ущерб, предварительная сумма уже превышает 7 000 000 рублей.