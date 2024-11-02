Москва, 2 ноября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Минобороны России в текущем году предлагало передать Украине 935 военнопленных, но Киев забрал лишь 279 бойцов. Об этом 2 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России

По её словам, предложение было направлено Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными.

«Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе, подчеркну, своих собственных граждан? Только 279», — отметила спикер МИД.

Заявление Киева о желании неких стран стать «покровителями украинцев» в России она назвала политическим перформансом с целью пресечь начинающиеся на Украине волнения из-за отсутствия информации по военнопленным. Таким образом киевский режим стремится создать видимость международных усилий, замалчивая реальное положение дел, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о якобы желании Катара, ЮАР и Ватикана стать «странами-покровительницами» украинцев в России. По его словам, указанные государства планируют взаимодействовать с российскими властями в рамках Женевских конвенций.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин выразил надежду, что подобное желание представляет собой дипломатическое маневрирование с чисто гуманитарными намерениями. Сенатор подчеркнул, что в этом случае речь идёт о судьбах конкретных людей, а потому российская сторона всегда готова вести такие переговоры и поддерживать такие контакты.

В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.

12 октября российский военкор Юрий Котенок утверждал, что многие пленные хотели бы получить российское гражданство и не стремятся вернуться на Украину в рамках обмена.