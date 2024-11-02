Москва, 2 ноября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Активы представительства британского автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover в России (ООО «Ягуар Ленд Ровер») приобрела компания, принадлежащая его российским топ-менеджерам. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Мария Девахина/РИА Новости

Новым владельцем предприятия стало ООО «ВСКД Моторс», которое было зарегистрировано в декабре 2022 года в Москве. Компания принадлежит гендиректору Вячеславу Кузякову, директору по развитию бизнеса Дмитрию Овчарову, директору отдела послепродажного обслуживания Сергею Скоробогатько и финансовому и административному директору Екатерине Шаталовой.

Все владельцы «ВСКД Моторс» работают в российском представительстве автоконцерна с середины 2010-х годов, говорится в материале издания «Интерфакс», опубликованном 2 ноября.

ООО «Ягуар Ленд Ровер» учредили в Москве в 2008 году. Представительство поставляло в Россию внедорожники Land Rover и седаны Jaguar, а также занималось их послепродажным обслуживанием.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года компания Jaguar Land Rover решила сократить штат российского подразделения на 80% в связи с прекращением поставок автомобилей в страну. Компания оставила только административный персонал.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2023 года описал уход иностранных компаний из России поговоркой: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Он отметил, что в 1990-е многие сферы на российском рынке отдали зарубежным предприятиям, и отечественные производители часто не могли конкурировать с западным гигантами.

В августе Путин заявил, что российские компании успешно замещают ниши, которые освободились после ухода иностранных брендов. Кроме того, государство стимулирует частный бизнес инвестировать в производство, делает масштабные вложения в инфраструктуру и капитальные объекты.