Москва, 2 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Убыток предприятия КамАЗ по российской системе бухгалтерского учёта (РСБУ) составил в 2024 году 3,8 млрд рублей против 15,8 млрд рублей прибыли в 2023 году. Эти данные следуют из отчётности компании.

Максим Богодвид/РИА Новости

Выручка предприятия снизилась за отчётный период на 7,5% и составила 228,8 млрд рублей, объём валовой прибыли сократился в два раза — до 15,5 млрд рублей. Убытки от продаж составили 1,041 млрд рублей, тогда как в прошлом году эта графа принесла прибыль в размере 17 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, компания «Газпром» возглавила рейтинг самых убыточных организаций России в 2023 году. По итогам года чистый убыток «Газпрома» составил 583,1 млрд рублей, став первым убытком компании за 25 лет. В то же время этот убыток имел «бухгалтерский характер» ― его обеспечило обесценивание нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц в 652 млрд рублей. При этом в 2023 году чистый денежный поток «Газпрома» от операционной деятельности вырос на 5% и составил 2,3 трлн рублей.