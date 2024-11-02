* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 ноября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Против экоактивистки Евгении Чириковой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба московского управления Следственного комитета РФ.

РИА Новости / Владимир Песня

«Не позднее 8 августа 2023 года Чирикова приняла участие в трансляции одного из видеохостингов, а также дала интервью, в котором, согласно заключению лингвистического исследования, содержатся признаки оправдания деятельности террористической организации, запрещённой на территории РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

В ведомстве добавили, что Чириковой заочно предъявлено обвинение, в ближайшее время её объявят в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, 19 января 2024 года Министерство юстиции РФ внесло Чирикову в реестр иноагентов. По данным Минюста, она участвовала в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, выступала против спецоперации на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

24 апреля суд в Сыктывкаре заочно арестовал Чирикову по обвинению в создании террористического сообщества, участии в нём, финансировании террористической деятельности.

16 июля против Чириковой было возбуждено уголовное дело из-за публичного распространения заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ. Её объявили в федеральный розыск.