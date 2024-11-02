Москва, 2 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Бывший главный редактор «Российской газеты» Анатолий Юрков скончался на 90-м году жизни. Об этом издание сообщило 2 ноября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Сегодня в возрасте 89 лет после продолжительной болезни скончался Анатолий Петрович Юрков, политический обозреватель «Российской газеты», — говорится в сообщении.

Юрков был главным редактором «Российской газеты» с 1995 по 2000 год. Затем публиковал в издании статьи в качестве обозревателя.

До работы в «Российской газете» был редактором рабочего отдела «Комсомольской правды», ответственным секретарём «Социалистической индустрии», главредом «Рабочей трибуны».

В конце марта 2014 года вышла книга Юркова «Три покушения на Байкал». В 2020 году был удостоен звания «заслуженный журналист Российской Федерации».