Москва, 2 ноября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Следственный комитет расследует обстоятельства гибели попавших в плен к украинским формированиям российских военных в Курской области. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что ранее в соцсетях появилась фотография с запечатлёнными на ней погибшими российскими военными. При этом у одного из погибших солдат ВС РФ связаны руки за спиной, что может говорить о том, что военные армии России погибли, находясь в плену у украинских формирований.

«Врио заместителя председателя СК России — руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил руководителю следственного управления ГВСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место, где произведена фотография, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов и установить всех лиц, причастных к преступлению», — привело сообщение пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября пленный боевик украинских формирований Александр Гусак признался в расстреле трёх пленных российских военных. По словам пленного, командир пообещал расстрелять его самого, если он не будет стрелять в пленных.

Жители Суджанского района 10 октября рассказали, что украинские боевики и воюющие на их стороне иностранные наёмники расстреливали в курском приграничье молодых людей и детей. По их словам, в числе наёмников ВСУ были и поляки, и грузины, и чернокожие бойцы.