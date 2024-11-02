Москва, 2 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Россия выражает соболезнования испанскому народу, который пострадал от масштабных наводнений. Об этом сообщили в субботу, 2 ноября, в пресс-службе МИД РФ.

Rober Solsona/Global Look Press

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием, повлёкшим многочисленные человеческие жертвы, выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Наводнение в Испании стало крупнейшим за последние 30 лет. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 207 человек, около 2 тыс. числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА Регнум, на Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Самые сильные ливни прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба назвала «чрезвычайным» уровень выпавших осадков.

В стране 31 октября был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей в результате постигшего страну масштабного наводнения.

Организация World Weather Attribution, специализирующаяся на изучении влияния изменений климата на экстремальные погодные явления, связала масштаб наводнений с выбросами ископаемого топлива, разогревающими планету.