Киев, 2 ноября, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Хоккеисты киевского клуба «Сокол» Роман Благой и Владимир Алексюк не приехали на Украину после матчей в Континентальном кубке на территории Италии. Об этом 2 ноября сообщил телеканал «Общественное. Спорт».

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«Игроков нам не хватает, потому что их нет. Два игрока у нас остались в Европе — не вернулись», — заявил главный тренер Олег Шафаренко.

Имён он не назвал, их выяснил телеканал. Отмечается, что Благой, ранее выступавший за «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург», носил капитанскую повязку.

Клуб «Сокол» является действующим чемпионом Украины. В октябре хоккеисты сыграли три матча в Континентальном кубке. Команда уступила итальянскому «Риттену» (4:5), словенской «Есенице» (2:5) и хорватскому «Сисаку» (2:4).

Как сообщало ИА Регнум, в марте тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Касьяненко полноценно участвовал в тренировках и проводил всё время с футболистами, но не явился в аэропорт Антальи, откуда команда вылетала в Кишинёв.

В октябре прошлого года два сотрудника криворожского женского футбольного клуба «Кривбасс» не вернулись в страну после выездных матчей. Это были SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

В октябре 2023 года футболист украинского «Шахтёра» Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча с бельгийским «Антверпеном».