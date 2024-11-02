Москва, 2 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Украинский футболист Александр Алиев внесён в перечень террористов и экстремистов, следует из базы данных Росфинмониторинга.

(сс) Садовников Дмитрий

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Алиев Александр Александрович*, 03.02.1985 г. р., г. Хабаровск Хабаровского края», — говорится на сайте.

Как передавало ИА Регнум, Алиев призвал Вооружённые силы Украины (ВСУ) убивать мирных жителей в Курской области. Жителей региона он назвал «нечистью». После этого российские бойцы назвали его законной целью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, экс-игрок московского «Локомотива» подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию или пропаганде терроризма.

Алиев родился в 1985 году в Хабаровске, жил в Курске и Москве, позднее стал игроком киевского «Динамо» и принял украинское гражданство. Экс-футболист рассказывал, что прекратил общение с собственным отцом, поскольку тот поддерживает проведение СВО. Также Алиев говорил, что с удовольствием убивал бы русских.

По словам бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова, Алиеву свойственны проявления жестокости, у него «фашизм и экстремизм внутри сидят».