Москва, 2 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Полный отказ от доллара США в международных расчётах будет выгоден для России. Об этом 2 ноября заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

РИА Новости / Виталий Белоусов

Он отметил, что в случае отказа от американской валюты России будет безразличен курс рубля. Эксперт назвал доллар токсичным средством платежа, так как его выпускают США, которые являются недружественным государством для РФ.

«Минимизация такой токсичности крайне важна для России. Доллар США показал свою ненадёжность, поэтому отказ от него на 100% выгоден и гипотетически возможен, но к нему следует прийти естественным путём — за счёт использования национальных валют в расчётах с дружественными странами», — рассказал Балынин «Газете.Ru».

Экономист также предостерёг от замены доллара на другую иностранную валюту, так как в этом случае рубль будет зависеть от её курса. По его мнению, крайне важно, чтобы Россия использовала разные валюты, чем их будет больше, тем менее зависимым будет рубль.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 26 сентября сообщил, что партнёры России заинтересованы в переходе на национальные валюты для расчётов за экспорт. В этом вопросе также есть проблемы, но их постепенно преодолевают, добавил он.

24 октября российский лидер на саммите БРИКС объявил, что страны объединения будут создавать условия для увеличения расчётов в национальных валютах. Они будут развивать связи между банками и укреплять партнёрство в финансовой сфере.