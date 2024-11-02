Тегеран, 2 ноября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Ответ Ирана на недавнюю атаку Израиля будет такого масштаба, который находится выше пределов понимания врага. Об этом заявил 2 ноября официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Али Мохаммад Наини, сообщило агентство Tasnim.

Icana News Agency/Global Look Press

Военный подчеркнул, что ответ будет решительным, обдуманным и мощным.

«Враг должен усвоить урок, что он не может совершить злодеяния, не получив ответа», — заявил Наини.

Если Израиль полагает, что народ Ирана устал сопротивляться, он сильно ошибается, отметил военный. Страна не боится прямой конфронтации с Израилем.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту погибли лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, глава южного командования «Хезболлы» Али Караки, генерал-майор иранского КСИР Аббас Нилфорушан и ряд других военачальников.

В ответ Иран нанёс 1 октября массированный ракетный удар по Израилю. ЦАХАЛ 26 октября нанесла ответный удар по объектам оборонной промышленности Ирана, включая предприятия по производству дронов и базы запуска баллистических ракет. При этом израильтяне пустили в ход более 100 самолётов, включая новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир».

На созванном Ираном 28 октября заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что виток эскалации на Ближнем Востоке спровоцировали США. Вашингтон не только не попытался сдержать Израиль, но и предоставил ему необходимую для нанесения ударов разведывательную информацию.