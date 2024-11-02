Гавайи, США, 2 ноября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Акула напала на 61-летнего сёрфера около побережья острова Мауи на Гавайях и оторвала ему часть ноги. Об этом 2 ноября сообщил портал Hawaii News Now.

Georgiy Rozov/Global Look Press

«Мужчина занимался сёрфингом, когда на него напала акула и откусила часть ноги. Другие сёрферы помогли пострадавшему доплыть до берега», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские пытались остановить кровотечение, пока пострадавший находился в сознании. Мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как критическое.

Как передавало ИА Регнум, на Канарских островах 30-летняя туристка из Германии потеряла ногу в результате нападения акулы, а затем скончалась. На борту испанского поисково-спасательного вертолёта у пострадавшей случилась остановка сердца. Она умерла по дороге в больницу доктора Негрин в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

В апреле на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги. Инцидент произошёл, когда он находился в воде на территории отеля. В самой гостинице заявили, что никаких сообщений о нападении акулы на человека не поступало.