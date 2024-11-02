Москва, 2 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Новое самоходное артиллерийское орудие (САО) для Воздушно-десантных войск «Лотос» направлено на госиспытания. Об этом 2 ноября сообщил журналистам президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Прямо отсюда САО отправляется на государственные испытания. Предварительные испытания все проведены, проведены успешно», — сказал он журналистам на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в концерн.

Также Лушников заявил о завершении ходовых испытаний судна на воздушной подушке «Хаска-10». Он отметил, что изначально у изделия предполагалась иная комплектация, сейчас прорабатываются вопросы замены некоторых узлов.

«Хаска-10» разработана «Рыбинской верфью» по заказу Минпромторга РФ. Судно может передвигаться в любых условиях при температуре до -50 градусов.

Завершились стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17. По словам Лушникова, оружие разработали для вспомогательных подразделений. Ведётся оформление документов, автомату планируется присвоение литеры О1.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре концерн ко Дню оружейника представил макет комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4-Э». В составе комплекса беспилотник и мобильный пункт управления, созданный на базе КамАЗа с кузовом-фургоном. Дрон способен передавать данные в режиме времени, близком к реальному, на расстояние в десятки километров.

В том же месяце «Калашников» рассказал о разработке комплексной эшелонной защиты от дронов. Она будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения.