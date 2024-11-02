Варшава, 2 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Исследователи нашли массовое захоронение узников нацистского лагеря Шталаг II D, состоящее преимущественно из останков красноармейцев. Об этом 1 ноября сообщила польская радиостанция RMF24.

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«Братскую могилу с останками почти 200 военнопленных обнаружили в Старгарде в Западно-Поморском воеводстве. Во время Второй мировой войны здесь располагался Шталаг II D — немецкий лагерь для военнопленных», — сказано в публикации.

По словам руководителя исследовательской группы Анджея Оссовского, большую часть похороненных в ней военнослужащих составляют солдаты Красной армии, однако присутствуют также элементы бельгийской и польской формы.

Как передавало ИА Регнум, в первой половине 2024 года в ходе поисковых работ на территории Благовещенского сельского округа Краснодарского края поисковым отрядом «Черномор» были обнаружены останки девяти бойцов, погибших при защите Отечества. Их с почестями захоронили в братской могиле.

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