Москва, 2 ноября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Дома, построенные по реновации, потребляют в два раза меньше электроэнергии по сравнению со старым жильём, что способствует существенному снижению углеродного следа в Москве. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Исследования показывают, что в сравнении со старым жильём новостройки потребляют в два раза меньше энергии. Сокращение энергопотребления в рамках программы [реновации] эквивалентно снижению углеродного следа на 32 млн тонн СО² за 30 лет», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

По словам мэра, новые дома проектируются с использованием современных конструктивных решений. Усовершенствованы инженерные системы и тепловая защита зданий.

Как передавало ИА Регнум 29 октября, Собянин анонсировал реорганизацию бывших промзон «Силикатные улицы» и «Воронцово». До 2035 года там возведут жильё, объекты социального и общественно-делового назначения.