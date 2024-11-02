Москва, 2 ноября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. В 2025 году объём собранного зерна в России может составить порядка 130 млн тонн, заявил 2 ноября гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Всё крайне предварительно и будет меняться. Это около 85 млн тонн пшеницы и всего около 130 млн тонн зерна», — процитировало Рылько «РИА Новости».

Таким образом, по прогнозу, объём зерна в 2025 году останется на официальном прогнозном уровне 2024 года. Что касается экспорта зерна, объём пока называть рано, отметил Рылько, поскольку неизвестен «переходящий запас» 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на выездном совещании в Саратовской области заявил, что ситуация в российском агропромышленном комплексе остаётся штатной, несмотря на ухудшение погоды во время весенних полевых работ. На тот момент было собрано почти 64 млн тонн пшеницы. Он отметил, что прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн.

На полях выставки «Золотая осень-2024» 10 октября Патрушев заявил, что в 2024 году сбор зерна составит около 130 млн тонн, в том числе 83 млн тонн пшеницы. На тот момент было собрано 122 млн тонн зерна.