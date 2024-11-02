Москва, 2 ноября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В столице прошла XIII международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование: MARESEDU-2024». Организаторами мероприятия выступили центр морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, а также учебно-научный центр Юнеско-МГУ по морской биологии и биофизике. Конференция состоялась при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные обсудили морские исследования на конференции в Москве

В работе конференции участвовали более 1200 специалистов. На сессиях по океанологии, экологии, биологии, рациональному природопользованию, морской геологии они представили более 500 докладов. Наряду с опытными учеными свои работы презентовали и будущие специалисты — студенты и школьники. Лучшие выступления были отмечены призами от «Роснефти» — экологическими атласами компании.

Специалисты «Роснефти» выступили с докладом о новом проекте компании — создании базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Такая база необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем. Проект реализуется совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и центром полногеномного секвенирования. В числе первоочередных работ — сборка полного генома белого медведя.

Кроме того, специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН выступили с докладом об изучении птиц в рамках новой программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова рассказали участникам конференции о масштабном экологическом проекте в Белом море, реализуемом «Роснефтью» совместно с «Иннопрактикой». Ученые повторили маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, исследовавшего Белое море в 1922–1926 годах. Цель проекта — получить данные о современном состоянии биоты Белого моря и оценить изменения экосистем региона, произошедшие за последние 100 лет.

Представители «Роснефти» также приняли участие в круглом столе Беломорской биологической станции им. Н. А. Перцова (ББС МГУ) — исследовательского полигона для некоторых из геологических и экологических проектов компании.